Concert de la Maîtrise de la Collégiale d’Eu

Rue Paul Doumer Mers-les-Bains Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11 18:00:00

fin : 2025-12-11

Date(s) :

2025-12-11

Horaires et tarifs à venir.

Concert de la Maîtrise de la Collégiale d’Eu avec les collégiens.

Horaires et tarifs à venir.

Concert de la Maîtrise de la Collégiale d’Eu avec les collégiens. .

Rue Paul Doumer Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 6 30 20 65 55 maitrise.collegiale.eu@gmail.com

English :

Schedules and prices to follow.

Concert by the Maîtrise de la Collégiale d’Eu with schoolchildren.

German :

Öffnungszeiten und Preise werden noch bekannt gegeben.

Konzert der Maîtrise de la Collégiale d’Eu mit den Kollegiaten.

Italiano :

Orari e prezzi a seguire.

Concerto della Maîtrise de la Collégiale d’Eu con gli alunni delle scuole.

Espanol :

Horarios y precios más adelante.

Concierto de la Maîtrise de la Collégiale d’Eu con escolares.

L’événement Concert de la Maîtrise de la Collégiale d’Eu Mers-les-Bains a été mis à jour le 2025-10-18 par DESTINATION LE TREPORT MERS