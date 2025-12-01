Concert de la Maîtrise de la Collégiale d’Eu Mers-les-Bains
Concert de la Maîtrise de la Collégiale d’Eu Mers-les-Bains jeudi 11 décembre 2025.
Concert de la Maîtrise de la Collégiale d’Eu
Rue Paul Doumer Mers-les-Bains Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-11 18:00:00
fin : 2025-12-11
Date(s) :
2025-12-11
Horaires et tarifs à venir.
Concert de la Maîtrise de la Collégiale d’Eu avec les collégiens.
Concert de la Maîtrise de la Collégiale d’Eu avec les collégiens. .
Rue Paul Doumer Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 6 30 20 65 55 maitrise.collegiale.eu@gmail.com
English :
Schedules and prices to follow.
Concert by the Maîtrise de la Collégiale d’Eu with schoolchildren.
German :
Öffnungszeiten und Preise werden noch bekannt gegeben.
Konzert der Maîtrise de la Collégiale d’Eu mit den Kollegiaten.
Italiano :
Orari e prezzi a seguire.
Concerto della Maîtrise de la Collégiale d’Eu con gli alunni delle scuole.
Espanol :
Horarios y precios más adelante.
Concierto de la Maîtrise de la Collégiale d’Eu con escolares.
