Concert de la Maîtrise de Lyon Chapelle Sainte-Blandine Metz

Concert de la Maîtrise de Lyon Chapelle Sainte-Blandine Metz lundi 13 avril 2026.

Concert de la Maîtrise de Lyon

Chapelle Sainte-Blandine 6 rue de la Gendarmerie Metz Moselle

Tarif : – – EUR
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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-04-13 20:00:00
fin : 2026-04-13

Date(s) :
2026-04-13

Tournée de la maîtrise de Lyon.
Concert du Choeur Jean-Baptiste.

Direction de Choeur Eloise Magat, Simon HeberleTout public
0  .

Chapelle Sainte-Blandine 6 rue de la Gendarmerie Metz 57000 Moselle Grand Est  

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English :

Tour of the Lyon Maîtrise.
Concert by the Choeur Jean-Baptiste.

Choir directors: Eloise Magat, Simon Heberle

L’événement Concert de la Maîtrise de Lyon Metz a été mis à jour le 2026-03-25 par AGENCE INSPIRE METZ

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