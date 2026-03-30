Concert de la Maîtrise de Lyon Chapelle Sainte-Blandine Metz
Concert de la Maîtrise de Lyon Chapelle Sainte-Blandine Metz lundi 13 avril 2026.
Concert de la Maîtrise de Lyon
Chapelle Sainte-Blandine 6 rue de la Gendarmerie Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-04-13 20:00:00
fin : 2026-04-13
Date(s) :
2026-04-13
Tournée de la maîtrise de Lyon.
Concert du Choeur Jean-Baptiste.
Direction de Choeur Eloise Magat, Simon HeberleTout public
0 .
Chapelle Sainte-Blandine 6 rue de la Gendarmerie Metz 57000 Moselle Grand Est
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English :
Tour of the Lyon Maîtrise.
Concert by the Choeur Jean-Baptiste.
Choir directors: Eloise Magat, Simon Heberle
L’événement Concert de la Maîtrise de Lyon Metz a été mis à jour le 2026-03-25 par AGENCE INSPIRE METZ
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