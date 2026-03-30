Concert de la Maîtrise de Lyon Chapelle Sainte-Blandine Metz

Concert de la Maîtrise de Lyon

Chapelle Sainte-Blandine 6 rue de la Gendarmerie Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-04-13 20:00:00

fin : 2026-04-13

Date(s) :

2026-04-13

Tournée de la maîtrise de Lyon.

Concert du Choeur Jean-Baptiste.

Direction de Choeur Eloise Magat, Simon HeberleTout public

0 .

Chapelle Sainte-Blandine 6 rue de la Gendarmerie Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tour of the Lyon Maîtrise.

Concert by the Choeur Jean-Baptiste.

Choir directors: Eloise Magat, Simon Heberle

L’événement Concert de la Maîtrise de Lyon Metz a été mis à jour le 2026-03-25 par AGENCE INSPIRE METZ