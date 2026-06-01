Concert de la Maîtrise de Seine-Maritime Rocquefort
Concert de la Maîtrise de Seine-Maritime Rocquefort samedi 6 juin 2026.
Rocquefort
Concert de la Maîtrise de Seine-Maritime
Rocquefort Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
La Maîtrise de Seine-Maritime organise un concert au sein de l’église de Rocquefort. .
Rocquefort 76640 Seine-Maritime Normandie info@maitrisedeseinemaritime.com
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English : Concert de la Maîtrise de Seine-Maritime
L’événement Concert de la Maîtrise de Seine-Maritime Rocquefort a été mis à jour le 2026-06-01 par Yvetot Normandie Tourisme