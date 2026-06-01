Rocquefort

Concert de la Maîtrise de Seine-Maritime

Rocquefort Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

La Maîtrise de Seine-Maritime organise un concert au sein de l’église de Rocquefort. .

Rocquefort 76640 Seine-Maritime Normandie info@maitrisedeseinemaritime.com

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English : Concert de la Maîtrise de Seine-Maritime

L’événement Concert de la Maîtrise de Seine-Maritime Rocquefort a été mis à jour le 2026-06-01 par Yvetot Normandie Tourisme