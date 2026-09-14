Concert de la Maîtrise du conservatoire Chartres
samedi 15 mai 2027 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Concert de la Maîtrise du conservatoire
2 Rue Georges Brassens Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2027-05-15 20:00:00
fin : 2027-05-15 22:00:00
Date(s) :
2027-05-15
Concert de la Maîtrise du conservatoire – Chœur d’enfants
Programme : Œuvres de Arvo Pärt, Aulis Sallinen, Philippe Reynaud, Felix Mendelssohn, Johannes Brahms .
2 Rue Georges Brassens Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Conservatory Choir Concert – Children’s Choir
L’événement Concert de la Maîtrise du conservatoire Chartres a été mis à jour le 2026-09-10 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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