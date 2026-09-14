Informations pratiques

Chartres

Concert de la Maîtrise du conservatoire

2 Rue Georges Brassens Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2027-05-15 20:00:00

fin : 2027-05-15 22:00:00

Date(s) :

2027-05-15

Concert de la Maîtrise du conservatoire – Chœur d’enfants

Programme : Œuvres de Arvo Pärt, Aulis Sallinen, Philippe Reynaud, Felix Mendelssohn, Johannes Brahms .

2 Rue Georges Brassens Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Conservatory Choir Concert – Children’s Choir

L’événement Concert de la Maîtrise du conservatoire Chartres a été mis à jour le 2026-09-10 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES