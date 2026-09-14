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Concert de la Maîtrise du conservatoire Chartres

samedi 15 mai 2027 · Chartres

Concert de la Maîtrise du conservatoire Chartres

Informations pratiques

Début
samedi 15 mai 2027
Fin
dimanche 16 mai 2027
Heure de début
20:00:00
Adresse
2 Rue Georges Brassens
Ville
28000 Chartres
Département
Eure-et-Loir
Tarif
Gratuit

Chartres

Concert de la Maîtrise du conservatoire

2 Rue Georges Brassens Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2027-05-15 20:00:00
fin : 2027-05-15 22:00:00

Date(s) :
2027-05-15

Concert de la Maîtrise du conservatoire – Chœur d’enfants
Programme : Œuvres de Arvo Pärt, Aulis Sallinen, Philippe Reynaud, Felix Mendelssohn, Johannes Brahms   .

2 Rue Georges Brassens Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

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English :

Conservatory Choir Concert – Children’s Choir

L’événement Concert de la Maîtrise du conservatoire Chartres a été mis à jour le 2026-09-10 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES

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