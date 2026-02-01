Concert de la Musique de l’Air et de l’Espace Théâtre Municipal Armand Salon-de-Provence

Concert de la Musique de l’Air et de l’Espace

Vendredi 13 février 2026 de 20h à 23h30. Théâtre Municipal Armand 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-13 20:00:00

fin : 2026-02-13 23:30:00

2026-02-13

L’orchestre d’harmonie de la Musique de l’Air et de l’Espace fait briller ses trompettes et accorde sa contrebasse en attendant de retrouver son public au Théâtre Armand !

Sous la direction du capitaine Laurent Douvre, ce concert caritatif vous transporte au sein d’un voyage musical vous plongeant dans les kiosques de nos villes et villages.



La Musique de l’Air et de l’Espace est Ambassadeur de l’armée de l’Air et de l’Espace au même titre que la Patrouille De France et fut fondée il y a 90 ans en 1936 avec pour but principal de représenter et de faire rayonner le savoir-faire et le savoir-être des Aviateurs. Le maître mot est l’excellence ; chaque musicien qui le compose est diplômé des plus grands conservatoires français et étrangers.



Les fonds récoltés seront au profit de l’association de l’AEA (Anciens de l’Ecole de l’air) pour soutenir les actions d’entraide et de solidarité accordées aux familles de militaires dans le besoin.



Réservations 04 90 56 00 82 .

Théâtre Municipal Armand 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The wind band of the Musique de l’Air et de l’Espace shines its trumpets and tunes its double bass as it awaits its audience at the Théâtre Armand!

