Concert de la Musique de Saint Vincent-des-Prés Commerveil

Concert de la Musique de Saint Vincent-des-Prés

Église Commerveil Sarthe

Début : 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12 22:00:00

2025-12-12

La Musique de Saint Vincent-des-Prés se produira à l’église de Commerveil pour bien débuter les fêtes de fin d’année !

Concert gratuit et ouvert à tous .

Église Commerveil 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63

