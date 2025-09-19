Concert de La Musique des Troupes de Marine Richelieu

En ouverture du week-end des Journées Européennes du Patrimoine, la Ville de Richelieu aura l’honneur d’accueillir la prestigieuse Musique des Troupes de Marine, qui participe chaque année au défilé du 14 juillet à Paris.

Ce moment musical d’exception rend hommage à une histoire partagée entre Richelieu et les origines des troupes de marines. En effet, elles trouvent leurs racines dans les compagnies ordinaires de la mer et le Régiment Royal des Vaisseaux, créés en 1622 et 1638 par le Cardinal de Richelieu, fondateur de la cité.

Avec un ensemble de 50 musiciens, la Musique des Troupes de Marine se produira avec un répertoire mêlant tradition militaire, musique classique et morceaux contemporains.

Les fonds collectés seront reversés à l’opération Richelieu, 400 ans 400 mécènes . 15 .

Les Halles Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 13 62

English :

To open the European Heritage Days weekend, the town of Richelieu will be honored to welcome the prestigious Troupes de Marine Band, which takes part in the annual July 14th parade on the Champs Elysées.

German :

Zum Auftakt des Wochenendes der Europäischen Tage des Denkmals hat die Stadt Richelieu die Ehre, die prestigeträchtige Musique des Troupes de Marine zu empfangen, die jedes Jahr an der Parade des 14. Juli auf den Champs Elysées teilnimmt.

Italiano :

Per aprire il weekend delle Giornate Europee del Patrimonio, la città di Richelieu avrà l’onore di accogliere la prestigiosa Banda delle Troupes de Marine, che ogni anno partecipa alla sfilata del 14 luglio sugli Champs Elysées.

Espanol :

Para inaugurar el fin de semana de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la ciudad de Richelieu tendrá el honor de recibir a la prestigiosa Banda de las Troupes de Marine, que participa cada año en el desfile del 14 de julio en los Campos Elíseos.

