Concert de la musique Espérance Guémar

La Musique Espérance de Guémar vous invite à sa première soirée 80’s à la salle des fêtes ! Au programme première partie assurée par l’Orchestre des jeunes, deuxième partie assurée par la Musique Espérance, et AFTER DANSANT pour les motivés !

La Musique Espérance de Guémar vous propose comme chaque année, de partager un moment musical convivial, le temps d’un concert inédit à la Salle des Fêtes 0 .

12 rue du Maréchal Lefebvre Guémar 68970 Haut-Rhin Grand Est

English :

The Musique Espérance of Guémar invites you to its first 80’s party at the village hall! On the program: first part assured by the Orchestra of the young people, second part assured by the Music Hope, and AFTER DANCING for the motivated ones!

German :

Die Musique Espérance von Guémar lädt Sie zu ihrem ersten 80er-Jahre-Abend in den Festsaal ein! Auf dem Programm stehen: Erster Teil vom Jugendorchester, zweiter Teil von der Musique Espérance und AFTER DANSANT für die Motivierten!

Italiano :

La Musique Espérance di Guémar vi invita alla sua prima festa anni ’80 nella sala del villaggio! In programma: prima parte a cura dell’Orchestra Giovanile, seconda parte a cura della Musique Espérance e DOPO DANZA per i più motivati!

Espanol :

La Musique Espérance de Guémar te invita a su primera fiesta de los 80 en la sala del pueblo En el programa: primera parte a cargo de la Joven Orquesta, segunda parte a cargo de Musique Espérance, ¡y DESPUÉS BAILE para los más motivados!

