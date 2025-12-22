Concert de la musique Union, Wettolsheim
Concert de la musique Union, Wettolsheim dimanche 1 mars 2026.
Concert de la musique Union
3 rue de la Vigneraie Wettolsheim Haut-Rhin
Début : Dimanche 2026-03-01 15:00:00
fin : 2026-03-01 17:00:00
Date(s) :
2026-03-01
La société de Musique Union de Wettolsheim vous invite à son concert annuel. Un moment musical à ne pas manquer !
3 rue de la Vigneraie Wettolsheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 79 24 58
English :
The Union de Wettolsheim music society invites you to its annual concert. A musical experience not to be missed!
