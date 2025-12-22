Concert de la musique Union, Wettolsheim

Concert de la musique Union

3 rue de la Vigneraie Wettolsheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2026-03-01 15:00:00

fin : 2026-03-01 17:00:00

2026-03-01

La société de Musique Union de Wettolsheim vous invite à son concert annuel. Un moment musical à ne pas manquer !

English :

The Union de Wettolsheim music society invites you to its annual concert. A musical experience not to be missed!

