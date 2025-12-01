Concert de la Nativité à Laon

Place du parvis Gautier de Mortagne Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 16:00:00

fin : 2025-12-24 16:30:00

Date(s) :

2025-12-24

Les orgues chantent Noël dans la cathédrale de Laon !

Organisé par la paroisse Sainte-Céline et les Amis des Orgues de Laon, Lidia Książkiewicz (organiste titulaire de la cathédrale) donnera ce concert traditionnel la veille de Noël, avec des œuvres de Bach, et sera accompagnée pour l’occasion par le flûtiste Frédéric Malet !

RV dans la cathédrale à 16h… (durée environ 30 min) .

Place du parvis Gautier de Mortagne Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 26 54

English :

Organs sing Christmas carols in Laon Cathedral!

L’événement Concert de la Nativité à Laon Laon a été mis à jour le 2025-12-12 par OT du Pays de Laon