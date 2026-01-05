Concert de la nouvelle année avec Forroscopic et bal Forrô Magmaa Food Hall Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-10 20:00 – 23:30

Gratuit : oui Tout public

Samedi 10 janvier 2026 à partir de 20h, soirée de nouvel an brésilienne au Magmaa, Le Food Hall derrière le Palais de Justice de Nantes, sur l’Ile de Nantes. Au programme, concert du groupe Forroscopic et bal Forrô. Le Forró est une danse de couple brésilienne populaire originaire du Nordeste. Restauration possible sur place. Événement gratuit organisé par l’association Brasil No Pé.

Magmaa Food Hall Île de Nantes Nantes 44200

0767354331 https://www.facebook.com/brasil.nope



