Concert de la nouvelle année Frouard

Concert de la nouvelle année

Avenue de la Libération Frouard Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2026-01-18 16:00:00

Dirigés par Daniel Colombat, les 100 choristes et instrumentistes du Chœur et Orchestre Gaston Stoltz et 4 artistes lyriques feront vibrer le cœur des spectateurs.

Entrée 18€, 10€ entre 8 et 18 ans, gratuit pour les moins de 8 ans, réservations au 06 88 30 28 01 ou à l’adresse cogstoltz@gmail.com ou sur Hello Asso.Tout public

English :

Conducted by Daniel Colombat, the 100 choristers and instrumentalists of the Ch?ur et Orchestre Gaston Stoltz and 4 lyrical artists will thrill the audience.

Admission ?18, ?10 for children aged 8 to 18, free for children under 8. Reservations on 06 88 30 28 01 or cogstoltz@gmail.com or on Hello Asso.

