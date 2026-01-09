Concert de la nouvelle année

Huparlac Aveyron

Tarif : – – EUR

8

Tarif enfant

Tarif enfant ado

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-18

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

L’association animation d’Huparlac organise, un concert de la nouvelle année, animé par les Cantaïres.

L’association animation d’Huparlac organise, un concert de la nouvelle année, animé par les Cantaïres. Dimanche 18 janvier à 14h30 à l’église d’Huparlac (chauffée). Tarifs majeurs 10€ et mineurs 8€. Vin chaud, chocolat chaud et galettes offerts à la sortie. Réservation souhaitée avant le 15/01 au 07 80 04 45 97. 8 .

Huparlac 12460 Aveyron Occitanie +33 7 80 04 45 97

English :

The association animation d?Huparlac is organizing a New Year’s concert, hosted by Les Cantaïres.

L’événement Concert de la nouvelle année Huparlac a été mis à jour le 2026-01-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)