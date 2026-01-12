CONCERT DE LA NOUVELLE ANNÉE Lattes

CONCERT DE LA NOUVELLE ANNÉE

48 Rue de la Mairie Lattes Hérault

Au profit du Téléthon Entrée 5€ gratuite enfants et Ados

Les élèves et professeurs de l’école de musique sont très heureux de vous présenter leur premier concert de cette nouvelle année.

Ils seront réunis en ensembles instrumentaux, guitare et clarinette, en diverses formations regroupant saxophonistes, trompettistes, pianistes, percussionnistes, violonistes…pour un final avec la chorale des enfants. Les œuvres jouées sont issues de tous les répertoires classiques, traditionnels et actuels.

Venez nombreux pour écouter et partager ce beau moment musical en soutien du Téléthon.

Espace Lattara à LATTES le samedi 24 janvier 2026 à 16h 30 .

48 Rue de la Mairie Lattes 34970 Hérault Occitanie

In aid of the Telethon ? Admission 5? free for children and teenagers

The students and teachers of the music school are delighted to present their first concert of the new year.

