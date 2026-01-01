Concert de la nouvelle année Temple Protestant Lunéville

Concert de la nouvelle année Temple Protestant Lunéville dimanche 11 janvier 2026.

Temple Protestant 4 rue Charles Vue Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2026-01-11 15:00:00
La chorale lunévilloise sera en représentation au temple protestant pour un concert pour célébrer la nouvelle année. Avec Red Radoja à la direction et au piano
Entrée libreTout public
Temple Protestant 4 rue Charles Vue Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 74 36 08 

English :

The Lunévillois choir will be performing at the Protestant temple for a concert to celebrate the New Year. With Red Radoja conducting and playing the piano
Free admission

