Concert de la nouvelle année Temple Protestant Lunéville

Temple Protestant 4 rue Charles Vue Lunéville Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2026-01-11 15:00:00

2026-01-11

La chorale lunévilloise sera en représentation au temple protestant pour un concert pour célébrer la nouvelle année. Avec Red Radoja à la direction et au piano

Entrée libreTout public

English :

The Lunévillois choir will be performing at the Protestant temple for a concert to celebrate the New Year. With Red Radoja conducting and playing the piano

Free admission

