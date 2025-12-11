Concert de la nouvelle année

rue de l’Église Riespach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-18 16:00:00

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Un programme de choix pour bien commencer l’année, sous la direction de Sandra LABETH.

La Musique Municipale de Carspach (MMC) se produira

en l’Eglise de Heimersdorf pour son Concert de la Nouvelle Année sous la direction de Sandra LABETH.

Un programme de choix pour bien commencer cette année! 0 .

rue de l’Église Riespach 68640 Haut-Rhin Grand Est +33 6 23 71 49 05

English :

A choice program to get the year off to a good start, under the direction of Sandra LABETH.

L’événement Concert de la nouvelle année Riespach a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de tourisme du Sundgau