Concert de la nouvelle année salle des fêtes de Saint Briac Saint-Briac-sur-Mer Dimanche 11 janvier, 17h00 Tarif unique 25€, gratuit pour les moins de 18 ans. Billetterie sur place et www.musiquesrivegauche.com

Commencez l’année en musique. L’Orchestre Métropolitain de Rennes propose un parcours parmi les plus célèbres symphonies et un final avec les incontournables valses viennoises.

Les Moments Musicaux de Saint Briac commencent l'année en musique!

L’Orchestre Métropolitain de Rennes propose un parcours parmi les plus célèbres symphonies et un final avec les incontournables valses viennoises

Au programme: les premiers mouvements de la symphonie Pastorale de Betthoven, de la quatrième symphonie de Schumann, de la troisième de Borodine et de la fameuse quarantième de Mozart. Seconde partie avec l’ouverture de la flûte enchantée et valses, polka et marches de la famille Strauss.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-11T17:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-11T18:45:00.000+01:00

http://www.musiquesrivegauche.com

salle des fêtes de Saint Briac rue des artisans Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine



