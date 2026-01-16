Concert de la Nouvelle Année Sélestat

Concert de la Nouvelle Année

Quai de l’Ill Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2026-02-01 16:00:00

fin : 2026-02-01

2026-02-01

Traditionnel concert de la Nouvelle Année de l’Harmonie 1990

Concert contrées fantastiques par l’orchestre d’Harmonie 1990, sous la direction de Julien Suwatra.

En 2ème partie la musique municipale d’Ammerschwihr, sous la direction de Julie Girardin. 0 .

Quai de l’Ill Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 10 79 29 77 harmonie1990.selestat@gmail.com

Harmonie’s traditional New Year’s concert 1990

