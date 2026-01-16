Concert de la Nouvelle Année Sélestat
Concert de la Nouvelle Année Sélestat dimanche 1 février 2026.
Concert de la Nouvelle Année
Quai de l’Ill Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Dimanche 2026-02-01 16:00:00
fin : 2026-02-01
2026-02-01
Traditionnel concert de la Nouvelle Année de l’Harmonie 1990
Concert contrées fantastiques par l’orchestre d’Harmonie 1990, sous la direction de Julien Suwatra.
En 2ème partie la musique municipale d’Ammerschwihr, sous la direction de Julie Girardin. 0 .
Quai de l’Ill Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 10 79 29 77 harmonie1990.selestat@gmail.com
English :
Harmonie’s traditional New Year’s concert 1990
