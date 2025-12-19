Concert de la nouvelle année St-Gengoult Place du Couarail Toul

Concert de la nouvelle année St-Gengoult

À l’occasion de l’installation du nouvel orgue de la collégiale Saint-Gengoult de Toul et de la nouvelle année, venez profiter d’un concert de musiques classiques.

Des pièces de Bach, Vierne, Dupré, Widor ou encore Duruflé vous serons jouées par quatre artistes.

Entrée libreTout public

Place du Couarail Collégiale Saint-Gengoult Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 63 70 00 contact@mairie-toul.fr

English :

To celebrate the installation of the new organ in Toul’s Saint-Gengoult collegiate church and the New Year, come and enjoy a concert of classical music.

Pieces by Bach, Vierne, Dupré, Widor and Duruflé will be performed by four artists.

Free admission

