CONCERT DE LA NUIT DE L’EGLISE, Eglise St Martin à Vailly sur Sauldre, vailly sur sauldre
samedi 4 juillet 2026 · Eglise St Martin à Vailly sur Sauldre · vailly sur sauldre
Informations pratiques
CONCERT DE LA NUIT DE L’EGLISE Samedi 4 juillet, 20h00 Eglise St Martin à Vailly sur Sauldre cher
participation libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T20:00:00+02:00 – 2026-07-04T21:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T20:00:00+02:00 – 2026-07-04T21:00:00+02:00
Cette église dédiée à St Martin paraît avoir appartenui primitivement à l’Abbaye de Fleury. A mi chemin entre le Sancerrois et la Sologne, dans un village calme bien berrichon.
Eglise St Martin à Vailly sur Sauldre Place du 8 mai 1945 vailly sur sauldre 18260 cher centre val de Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@compagnonseglisevailly.fr »}]
CONCERT AVEC UN DUO : PIANISTE ET CHANTEUR CONCERT GRATUIT
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