CONCERT DE LA PAIX – Toulouges, 16 mai 2025 20:30, Toulouges.

Pyrénées-Orientales

CONCERT DE LA PAIX Avenue Lavoisier Toulouges Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-05-16 20:30:00

fin : 2025-05-16

Date(s) :

2025-05-16

Concert proposé par les musiciens de Rivesaltes sous la direction de Michel Torreilles

.

Avenue Lavoisier

Toulouges 66350 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 55 55 89 service.culturel@toulouges.fr

English :

Concert by the musicians of Rivesaltes under the direction of Michel Torreilles

German :

Konzert vorgeschlagen von den Musikern von Rivesaltes unter der Leitung von Michel Torreilles

Italiano :

Concerto dei musicisti di Rivesaltes diretti da Michel Torreilles

Espanol :

Concierto de los músicos de Rivesaltes dirigidos por Michel Torreilles

