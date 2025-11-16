Concert de La Passacaille Des Balkans à la Méditerranée CEC Les Heures Claires Istres

Concert de La Passacaille Des Balkans à la Méditerranée

Dimanche 16 novembre 2025 à partir de 17h. CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-16 17:00:00

fin : 2025-11-16

2025-11-16

Concert Des Balkans à la Méditerranée par l’ensemble vocal istréen La Passacaille et quintette Atmaten sous la direction d’Amine Soufari

Des musiques et des langues qui font chanter les bords de la Méditerranée et au-delà , chants d’amour et de vie , berceuse ou fêtes , airs populaires ou savants tel ce chant en arabe du XIIIème siècle appelant le sultan dans son jardin d’Al Andalus ou cette création sur des paroles de Frédéric Mistral et Marion Deneux puis en dialecte touareg , sur une musique d’Amine Soufari, qui a signé ici plusieurs créations et arrangements . Les instruments improvisent souvent , et vous entendrez, derrière les sax de Vincent , le piano d’Amine et la contrebasse de France , surgir le doudouk de Joël aux sonorités emblématiques et les percussions de Nadia pour endiabler les danses .



Dans ce concert, le serbe répond au grec , le romani des Tsiganes parle à l’égyptien , le chant hébreu côtoie le chant palestinien . La Méditerranée ne sépare pas, elle unit . Jean Giono .

CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@lapassacaille-istres.fr

English :

Concert Des Balkans à la Méditerranée by Istréen vocal ensemble La Passacaille and quintet Atmaten conducted by Amine Soufari

German :

Konzert Des Balkans à la Méditerranée vom Vokalensemble La Passacaille aus Istrien und dem Quintett Atmaten unter der Leitung von Amine Soufari

Italiano :

Concerto Dai Balcani al Mediterraneo dell’ensemble vocale Istré La Passacaille e del quintetto Atmaten diretto da Amine Soufari

Espanol :

Concierto De los Balcanes al Mediterráneo por el conjunto vocal de Istré La Passacaille y el quinteto Atmaten dirigidos por Amine Soufari

