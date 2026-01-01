Concert de la Philhar pour les seniors Espace Philippe Auguste Vernon

Concert de la Philhar pour les seniors

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 16:00:00

fin : 2026-01-18 18:00:00

Date(s) :

2026-01-18

Le partenariat entre le CCAS de Vernon, la Philhar et la SNAC offre un moment de détente musicale de qualité pour les seniors. .

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 16

