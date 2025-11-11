Concert de la Philharmonie Rue Georges Schiever Avallon

Concert de la Philharmonie

Fidèle à la tradition, la Société Philharmonique d’Avallon a le plaisir de vous inviter à son concert du 11 novembre.

À l’occasion de ce rendez-vous annuel, les musiciens vous proposeront un programme riche et varié, mêlant grandes pages de la musique classique et mélodies issues du répertoire de variété.

Un moment musical placé sous le signe du partage et de l’émotion, en ce jour de commémoration, pour le plus grand plaisir des mélomanes comme des curieux.

Direction Christian Nuytten .

