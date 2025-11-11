Concert de la Philharmonie Rue Georges Schiever Avallon
Concert de la Philharmonie Rue Georges Schiever Avallon mardi 11 novembre 2025.
Concert de la Philharmonie
Rue Georges Schiever Marché couvert Avallon Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-11 17:00:00
fin : 2025-11-11
2025-11-11
Fidèle à la tradition, la Société Philharmonique d’Avallon a le plaisir de vous inviter à son concert du 11 novembre.
À l’occasion de ce rendez-vous annuel, les musiciens vous proposeront un programme riche et varié, mêlant grandes pages de la musique classique et mélodies issues du répertoire de variété.
Un moment musical placé sous le signe du partage et de l’émotion, en ce jour de commémoration, pour le plus grand plaisir des mélomanes comme des curieux.
Direction Christian Nuytten .
Rue Georges Schiever Marché couvert Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté serviceculture@ville-avallon.fr
