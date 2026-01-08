Concert de la promo 2025 du Tremplin Émergences La Lanterne Magique Beaune
La Lanterne Magique 19 Rue Poterne Beaune Côte-d’Or
Venez vivre un moment musical unique et assistez en direct aux créations originales des 10 lauréats. Vous découvrirez sur scène les univers d’Anouck Volatier, GO GO Gris-Gris, Witt’s Spirit, Liberty Belle, Sovka, Léo Deschamps, Helstef, Lou Epailly, Stefan Lorton et OLMER & Co, qui présenteront leurs compositions devant le public. Le concert est gratuit, mais la réservation est obligatoire. Placement libre dans la salle. .
La Lanterne Magique 19 Rue Poterne Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté culture@mairie-beaune.fr
