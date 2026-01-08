Concert de la promo 2025 du Tremplin Émergences La Lanterne Magique Beaune

Concert de la promo 2025 du Tremplin Émergences

La Lanterne Magique 19 Rue Poterne Beaune Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07 22:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Venez vivre un moment musical unique et assistez en direct aux créations originales des 10 lauréats. Vous découvrirez sur scène les univers d’Anouck Volatier, GO GO Gris-Gris, Witt’s Spirit, Liberty Belle, Sovka, Léo Deschamps, Helstef, Lou Epailly, Stefan Lorton et OLMER & Co, qui présenteront leurs compositions devant le public. Le concert est gratuit, mais la réservation est obligatoire. Placement libre dans la salle. .

La Lanterne Magique 19 Rue Poterne Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté culture@mairie-beaune.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de la promo 2025 du Tremplin Émergences

L’événement Concert de la promo 2025 du Tremplin Émergences Beaune a été mis à jour le 2026-01-08 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)