Concert de la Queerale au Bataclan Bataclan Paris

Au programme de POP’N FAGS #10 : un choeur de 85 queeristes et leurs instrumentistes, le tout 100% live … et des invité·es SPLENDIDES à la hauteur de cet évènement historique !

En première partie l’incroyable Mamari.

En guest solistes chant : Diamanda Callas, La Baronne du Bronx, Elysée Moon

Bataclan – 50 Boulevard Voltaire, 75011 Paris

Ouverture des portes 19h, concert à 20h

BILLETTERIE :

LA QUEERALE – Bataclan

Le choeur le plus queer et sexy de Paris débarque au BATACLAN le 21 Février !

Le samedi 21 février 2026

de 19h00 à 23h00

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-21T20:00:00+01:00

fin : 2026-02-22T00:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-21T19:00:00+02:00_2026-02-21T23:00:00+02:00

Bataclan 50 Boulevard Voltaire 75011 Paris



Afficher la carte du lieu Bataclan et trouvez le meilleur itinéraire

