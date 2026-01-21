Concert de la Queerale au Bataclan Bataclan Paris
Au programme de POP’N FAGS #10 : un choeur de 85 queeristes et leurs instrumentistes, le tout 100% live … et des invité·es SPLENDIDES à la hauteur de cet évènement historique !
En première partie l’incroyable Mamari.
En guest solistes chant : Diamanda Callas, La Baronne du Bronx, Elysée Moon
Ouverture des portes 19h, concert à 20h
Le choeur le plus queer et sexy de Paris débarque au BATACLAN le 21 Février !
