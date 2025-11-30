Concert de la Saint-Cécile Auditorium Stephan Bouttet Dinard

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de la Saint-Cécile

Auditorium Stephan Bouttet 6 Rue Sadi Carnot Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2025-11-30 16:00:00
Concert de la Saint-Cécile par la Chorale Rêves et Rance de la Richardais et le bigband de Dinard.

Pas de réservation. Libre participation. Les fonds récoltés seront reversés au Téléthon.   .

Auditorium Stephan Bouttet 6 Rue Sadi Carnot Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 42 45 

