Concert de la Saint Gérandiese Saint-Gérand-le-Puy

Concert de la Saint Gérandiese Saint-Gérand-le-Puy samedi 8 novembre 2025.

Concert de la Saint Gérandiese

Salle Socio-culturelle Saint-Gérand-le-Puy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 20:30:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

La municipalité et la Saint Gérandiese vous offre un concert le 8 novembre à 20h30 à la salle socio cultuelle de Saint-Gérand-le-Puy. Concert en deux parties avec buvette pendant l’entracte. Gratuit et ouvert à tous

.

Salle Socio-culturelle Saint-Gérand-le-Puy 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 04 78 42 familybardet@orange.fr

English :

The municipality and the Saint Gérandiese are pleased to invite you to a concert on November 8 at 8:30 pm at the Salle socio-cultuelle in Saint-Gérand-le-Puy. Concert in two parts, with refreshments during intermission. Free and open to all

German :

Die Gemeinde und die Saint Gérandiese bieten Ihnen am 8. November um 20:30 Uhr ein Konzert in der Salle socio cultuelle in Saint-Gérand-le-Puy an. Konzert in zwei Teilen mit Getränken in der Pause. Kostenlos und offen für alle

Italiano :

Il Comune e la Saint Gérandiese propongono un concerto l’8 novembre alle 20.30 nella Salle Socio Cultuelle di Saint-Gérand-le-Puy. Concerto in due parti con rinfresco durante l’intervallo. Gratuito e aperto a tutti

Espanol :

El ayuntamiento y la asociación Saint Gérandiese ofrecen un concierto el 8 de noviembre a las 20.30 h en la Sala Socio Cultural de Saint-Gérand-le-Puy. Concierto en dos partes con un refrigerio en el descanso. Gratuito y abierto a todos

L’événement Concert de la Saint Gérandiese Saint-Gérand-le-Puy a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire