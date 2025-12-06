Concert de la Saint-Nicolas Bourbach-le-Bas
Concert de la Saint-Nicolas Bourbach-le-Bas samedi 6 décembre 2025.
Concert de la Saint-Nicolas
rue de l’Eglise Bourbach-le-Bas Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-06 15:30:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Un quatuor de saxophones vous convie à une rencontre musicale unique, où résonneront les grandes œuvres classiques et les mélodies intemporelles de Noël.
Concert de musique classique et de Noël par un quatuor de saxophones. .
rue de l’Eglise Bourbach-le-Bas 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20
English :
A saxophone quartet invites you to a unique musical encounter, featuring the great classical works and timeless Christmas melodies.
German :
Ein Saxophonquartett lädt Sie zu einer einzigartigen musikalischen Begegnung ein, bei der große klassische Werke und zeitlose Weihnachtsmelodien erklingen werden.
Italiano :
Un quartetto di sassofoni vi invita a un incontro musicale unico, con le grandi opere classiche e le intramontabili melodie natalizie.
Espanol :
Un cuarteto de saxofones le invita a un encuentro musical único, con las grandes obras clásicas y las intemporales melodías navideñas.
L’événement Concert de la Saint-Nicolas Bourbach-le-Bas a été mis à jour le 2025-10-01 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay