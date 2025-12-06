Concert de la Saint-Nicolas Bourbach-le-Bas

Concert de la Saint-Nicolas

rue de l’Eglise Bourbach-le-Bas Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 15:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Un quatuor de saxophones vous convie à une rencontre musicale unique, où résonneront les grandes œuvres classiques et les mélodies intemporelles de Noël.

rue de l’Eglise Bourbach-le-Bas 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20

English :

A saxophone quartet invites you to a unique musical encounter, featuring the great classical works and timeless Christmas melodies.

German :

Ein Saxophonquartett lädt Sie zu einer einzigartigen musikalischen Begegnung ein, bei der große klassische Werke und zeitlose Weihnachtsmelodien erklingen werden.

Italiano :

Un quartetto di sassofoni vi invita a un incontro musicale unico, con le grandi opere classiche e le intramontabili melodie natalizie.

Espanol :

Un cuarteto de saxofones le invita a un encuentro musical único, con las grandes obras clásicas y las intemporales melodías navideñas.

