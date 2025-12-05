Concert de la Saint Nicolas Colmar

Concert de la Saint Nicolas Colmar vendredi 5 décembre 2025.

Concert de la Saint Nicolas

45 rue St Josse Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-05 17:30:00

fin : 2025-12-05 18:00:00

Date(s) :

2025-12-05

Concert donné par les Croq’Notes de l’école Saint Jean.

45 rue St Josse Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 6 80 00 60 54 contact@manecanterie.fr

English :

Concert given by the Croq’Notes from the Saint Jean school.

German :

Konzert, das von den Croq’Notes der Schule Saint Jean gegeben wird.

Italiano :

Concerto dei Croq’Notes della scuola Saint Jean.

Espanol :

Concierto de los Croq’Notes del colegio Saint Jean.

