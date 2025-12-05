Concert de la Saint Nicolas Colmar
Concert de la Saint Nicolas Colmar vendredi 5 décembre 2025.
Concert de la Saint Nicolas
45 rue St Josse Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Vendredi 2025-12-05 17:30:00
fin : 2025-12-05 18:00:00
2025-12-05
Concert donné par les Croq’Notes de l’école Saint Jean.
45 rue St Josse Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 6 80 00 60 54 contact@manecanterie.fr
English :
Concert given by the Croq’Notes from the Saint Jean school.
German :
Konzert, das von den Croq’Notes der Schule Saint Jean gegeben wird.
Italiano :
Concerto dei Croq’Notes della scuola Saint Jean.
Espanol :
Concierto de los Croq’Notes del colegio Saint Jean.
