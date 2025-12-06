Concert de la Saint-Nicolas de l’Echo du Rebberg

place du Marché Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 16:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

.

place du Marché Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80 contact@vallee-munster.eu

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert de la Saint-Nicolas de l’Echo du Rebberg Munster a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de tourisme de la vallée de Munster