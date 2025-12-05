Concert de la Saint-Nicolas par la Pré-Maîtrise de Reims Eglise Saint-Jacques Reims

Concert de la Saint-Nicolas par la Pré-Maîtrise de Reims

Eglise Saint-Jacques 12 Rue Marx Dormoy Reims Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 19:00:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Tout public

Les élèves de CE1 et CE2 de la Pré-Maîtrise de Reims présentent leur traditionnel concert pour la Saint-Nicolas à l’église Saint-Jacques de Reims.

Ils uniront leur voix sur des chants sur le thème de Noël.

Concert dirigé par Mme Laetitia Steens et accompagné par Paul-Emmanuel Steens au piano. .

Eglise Saint-Jacques 12 Rue Marx Dormoy Reims 51100 Marne Grand Est +33 3 26 47 28 69

English : Concert de la Saint-Nicolas par la Pré-Maîtrise de Reims

L’événement Concert de la Saint-Nicolas par la Pré-Maîtrise de Reims Reims a été mis à jour le 2025-11-28 par Reims Tourisme & Congrès