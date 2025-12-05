Concert de la Saint-Nicolas par la Pré-Maîtrise de Reims Eglise Saint-Jacques Reims
Eglise Saint-Jacques 12 Rue Marx Dormoy Reims Marne
Début : 2025-12-05 19:00:00
2025-12-05
Tout public
Les élèves de CE1 et CE2 de la Pré-Maîtrise de Reims présentent leur traditionnel concert pour la Saint-Nicolas à l’église Saint-Jacques de Reims.
Ils uniront leur voix sur des chants sur le thème de Noël.
Concert dirigé par Mme Laetitia Steens et accompagné par Paul-Emmanuel Steens au piano. .
