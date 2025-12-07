Concert de la Saint-Nicolas

30 boulevard Foch Thionville Moselle

Gratuit

Dimanche 2025-12-07 14:00:00

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Ce concert, organisé dans le cadre des festivités de fin d’année, offre au public toutes les étoiles et la magie de Noël, juste avant le défilé de Saint-Nicolas. Soyez à l’heure car il affiche régulièrement salle comble !

Distribution Orchestre Philharmonique de Thionville

Sous la direction de Sébastien BeckTout public

30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24 info@theatre-thionville.fr

English :

This concert, organized as part of the end-of-year festivities, offers the public all the stars and magic of Christmas, just before the Saint-Nicolas parade. Be there on time, because it’s always a sell-out!

Cast: Orchestre Philharmonique de Thionville

Conducted by Sébastien Beck

German :

Dieses Konzert, das im Rahmen der Feierlichkeiten zum Jahresende veranstaltet wird, bietet dem Publikum alle Sterne und den Zauber von Weihnachten, kurz vor dem Umzug des Heiligen Nikolaus. Seien Sie pünktlich, denn das Konzert ist regelmäßig ausverkauft!

Besetzung: Orchestre Philharmonique de Thionville (Philharmonisches Orchester Thionville)

Unter der Leitung von Sébastien Beck

Italiano :

Questo concerto, organizzato nell’ambito delle feste di fine anno, offre al pubblico tutte le stelle e la magia del Natale, poco prima della parata di San Nicola. Assicuratevi di arrivare in tempo, perché c’è sempre il tutto esaurito!

Cast: Orchestre Philharmonique de Thionville

Diretto da Sébastien Beck

Espanol :

Este concierto, organizado en el marco de las fiestas de fin de año, ofrece al público todas las estrellas y la magia de la Navidad, justo antes del desfile de San Nicolás. Asegúrese de llegar a tiempo, ¡porque siempre se agotan las entradas!

Elenco: Orquesta Filarmónica de Thionville

Dirección: Sébastien Beck

L’événement Concert de la Saint-Nicolas Thionville a été mis à jour le 2025-07-05 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME