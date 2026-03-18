Concert de la Saint-Patrick à la brasserie Naùera Zone industrielle Saint-Laurent-Médoc

Concert de la Saint-Patrick à la brasserie Naùera

Zone industrielle Brasserie Nauera Saint-Laurent-Médoc Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

la brasserie Naùera fête la Saint-Patrick, en compagnie du groupe Ezah (the voice 2019).

Food truck sur place pour la restauration par Pasta Melo et Alex Food à partir de 19h.

Et bien entendu vous trouverez au bar les produits de la brasserie, bières pression et en bouteilles, vins rouges et blancs, limonades artisanales et jus de fruits.

Les déguisements et tenues accessoirisées sont les bienvenus ! .

Zone industrielle Brasserie Nauera Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 41 10 13 k.meylan@nauera.com

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English : Concert de la Saint-Patrick à la brasserie Naùera

L’événement Concert de la Saint-Patrick à la brasserie Naùera Saint-Laurent-Médoc a été mis à jour le 2026-03-15 par OT Médoc-Vignoble