Concert de la Saint-Patrick au Bar des Arcades Bar des Arcades Sainte-Foy-la-Grande

Concert de la Saint-Patrick au Bar des Arcades Bar des Arcades Sainte-Foy-la-Grande mardi 17 mars 2026.

Bar des Arcades 22 rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-17
fin : 2026-03-17

Date(s) :
2026-03-17

Concert de la Saint-Patrick avec les Master Funk.
Repas foodtruck mexicain et fish and chips…   .

Bar des Arcades 22 rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 68 77 16  lebardesarcades@gmail.com

