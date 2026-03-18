Concert de la Saint Patrick avec les Originals Le Portail Gascon Feugarolles

Concert de la Saint Patrick avec les Originals

Le Portail Gascon 31 Rue du Couvent Feugarolles Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Concert spécial Saint-Patrick au Portail Gascon.

À l’occasion de la Saint-Patrick, le Portail Gascon à Feugarolles vous donne rendez-vous pour une soirée festive et conviviale avec le duo Les Originals.

Au programme un concert plein d’énergie mêlant reprises et bonne humeur pour célébrer la musique dans une ambiance chaleureuse.

Que vous veniez entre amis, en famille ou simplement pour profiter d’un bon moment, laissez-vous porter par la musique et l’esprit de la Saint-Patrick. Une belle soirée en perspective au cœur de Feugarolles.

Bar et tapas à partir de 18h. .

Le Portail Gascon 31 Rue du Couvent Feugarolles 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 84 16 61

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English : Concert de la Saint Patrick avec les Originals

L’événement Concert de la Saint Patrick avec les Originals Feugarolles a été mis à jour le 2026-03-14 par OT de l’Albret