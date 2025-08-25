Concert de la Saint-Patrick Dún briste Rue de la Libération Beuzeville

Concert de la Saint-Patrick Dún briste Rue de la Libération Beuzeville samedi 21 mars 2026.

Concert de la Saint-Patrick Dún briste

Rue de la Libération La Cidrerie Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Musiques traditionnelles

Dún Briste, c’est de la musique irlandaise mais aussi (et surtout) un répertoire étoffé de chansons irlandaises. Ce sont quatre musiciens provenant d’horizons différents animés par l’envie de partager un moment convivial et festif avec le public. Basé en Normandie, il est composé de Fabien (guitare, didjeridoo), Loeiz (traversière irlandaise, traversière classique, whistles), Alex (bouzouki irlandais, mandoline) et Nico (low whistle). Et bien entendu, tout le monde chante !

19 ouverture (snacks et boissons)

20h30 Concert .

Rue de la Libération La Cidrerie Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 41 10 29 jumelagebeuzeville@gmail.com

