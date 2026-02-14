Concert de la Saint-Patrick Joanne McIver & Christophe Saunière Uffholtz

Concert de la Saint-Patrick Joanne McIver & Christophe Saunière

1 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin

Début : Dimanche 2026-03-15 20:00:00

fin : 2026-03-15

2026-03-15

Musiques celtiques et écossaises avec Joanne McIver et Christophe Saunière.

À l’occasion de la Saint-Patrick, Joanne McIver et Christophe Saunière proposent un concert de musiques celtiques et écossaises, mêlant harpe, violon et voix. Une soirée festive et immersive au cœur des traditions irlandaises et écossaises. .

1 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 83 06 91 abri-memoire@cc-thann-cernay.fr

Celtic and Scottish music with Joanne McIver and Christophe Saunière.

