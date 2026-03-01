Concert de la Saint Patrick Mamão route d’Alixan Bourg-de-Péage

Concert de la Saint Patrick Mamão

route d’Alixan Complexe Diabolo Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 18:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Cette année, on voit les choses en grand !

Pour célébrer la fête la plus festive de l’année, Mamão accueille NoName @groupenonamemusic pour un concert live qui promet de faire vibrer la salle du premier riff jusqu’au dernier refrain !

.

route d’Alixan Complexe Diabolo Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 85 48 54 85 contact@mamao.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This year, we’re going all out!

To celebrate the most festive holiday of the year, Mamão welcomes NoName @groupenonamemusic for a live concert that promises to rock the house from the first riff to the last chorus!

L’événement Concert de la Saint Patrick Mamão Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-03-05 par Valence Romans Tourisme