Concert de la Saint Patrick Mamão route d’Alixan Bourg-de-Péage
Concert de la Saint Patrick Mamão route d’Alixan Bourg-de-Péage samedi 14 mars 2026.
Concert de la Saint Patrick Mamão
route d’Alixan Complexe Diabolo Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 18:00:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Cette année, on voit les choses en grand !
Pour célébrer la fête la plus festive de l’année, Mamão accueille NoName @groupenonamemusic pour un concert live qui promet de faire vibrer la salle du premier riff jusqu’au dernier refrain !
.
route d’Alixan Complexe Diabolo Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 85 48 54 85 contact@mamao.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This year, we’re going all out!
To celebrate the most festive holiday of the year, Mamão welcomes NoName @groupenonamemusic for a live concert that promises to rock the house from the first riff to the last chorus!
L’événement Concert de la Saint Patrick Mamão Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-03-05 par Valence Romans Tourisme