CONCERT DE LA SAINT-PATRICK // MUSÉE DE LA VIE RURALE DE STEENWERCK, Musée de la vie rurale, Steenwerck

CONCERT DE LA SAINT-PATRICK // MUSÉE DE LA VIE RURALE DE STEENWERCK Samedi 7 mars, 20h00 Musée de la vie rurale Nord

réservations conseillées

Aux sons chaleureux et traditionnels de l’Irlande, le quartet des Ramble Ditties vous emmène dans les pubs de l’ouest irlandais !

Or, on le sait, l’Irlandais est poète et voyageur. C’est ainsi que, au fil de la soirée, vous retrouverez également des chansons d’amour pour l’Île d’Émeraude et les péripéties de ses expatriés vers l’Amérique.

INFOS PRATIQUES

Samedi 7 mars à 20h

Musée de la Vie Rurale de Steenwerck

Tout public || 12€ la place

Réservations au 03 28 50 33 80 ou musee.steenwerck@wanadoo.fr

+ d’infos sur : http://www.musee-steenwerck.com/event/samedi-7-mars-a-20h-concert-saint-patrick-ramble-ditties/

Célébrez la Saint-Patrick en musique au Musée de la Vie Rurale !

ramble ditties // février 2026