Concert de la Saint Patrick’s rue des Docteurs Grandjean Conflans-en-Jarnisy

Concert de la Saint Patrick’s

rue des Docteurs Grandjean Espace de loisirs du Pâquis Conflans-en-Jarnisy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Le traditionnel concert de la Saint-Patrick se déroulera le 11 avril à l’espace de loisirs du Pâquis.

Cette année, le groupe NAC rock celtique enflammera la scène avec de la musique celtique entraînante !

Buvette sur place

Entrée 8€Tout public

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rue des Docteurs Grandjean Espace de loisirs du Pâquis Conflans-en-Jarnisy 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 33 06 46

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English :

The traditional St. Patrick’s Day concert takes place on April 11 at the Espace de Loisirs du Pâquis.

This year, the NAC Celtic rock band will be taking the stage with their lively Celtic music!

Refreshment bar on site

Admission 8?

L’événement Concert de la Saint Patrick’s Conflans-en-Jarnisy a été mis à jour le 2026-03-26 par MILTOL