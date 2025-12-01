Concert de la Saint-Vincent

Chapelle de La Nivelle Meung-sur-Loire Loiret

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 19:30:00

fin : 2026-01-24 21:30:00

Date(s) :

2026-01-24

Rendez-vous le 24 janvier pour le concert de la Saint Vincent organisé au sein de la chapelle de La Nivelle.

Avec la participation de Loire en Chœurs, de la chorale de Saint-Ay et des Voix d’Ardoux de Cléry-Saint-André.

Le concert sera suivi du verre de l’amitié. 0 .

Chapelle de La Nivelle Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire

English :

L’événement Concert de la Saint-Vincent Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2025-12-01 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE