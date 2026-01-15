Concert de la Saint Vincent Eglise Saint Vincent de Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse

Concert de la Saint Vincent

Eglise Saint Vincent de Tyrosse 1bis Rue de Mounsempes Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Concert de la Saint Vincent à découvrir à l’Eglise !

François Marchal à l’orgue et Pascal Jean au Hautbois fêtent la Saint Vincent Diacre Saint patron des Vignerons. .

Eglise Saint Vincent de Tyrosse 1bis Rue de Mounsempes Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 56 19 26 geraud.delapsse@wanaoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de la Saint Vincent

Saint Vincent’s Day concert at the Church!

L’événement Concert de la Saint Vincent Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-01-12 par OTI LAS