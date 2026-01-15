Concert de la Saint Vincent Eglise Saint Vincent de Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse
Gratuit
Début : 2026-01-25
2026-01-25
Concert de la Saint Vincent à découvrir à l’Eglise !
François Marchal à l’orgue et Pascal Jean au Hautbois fêtent la Saint Vincent Diacre Saint patron des Vignerons. .
Eglise Saint Vincent de Tyrosse 1bis Rue de Mounsempes Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 56 19 26 geraud.delapsse@wanaoo.fr
English : Concert de la Saint Vincent
Saint Vincent’s Day concert at the Church!
