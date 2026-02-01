Concert de la Sainte Agathe de la Muso Maianenco Route de Saint Rémy Maillane

Concert de la Sainte Agathe de la Muso Maianenco

Dimanche 8 février 2026 de 11h30 à 12h30. Route de Saint Rémy Centre Frédéric Mistral Maillane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : 2026-02-08 11:30:00

fin : 2026-02-08 12:30:00

Concert de La Sainte Agathe

L’orchestre Muso Maianenco, ensemble deux fois centenaire de la commune de Maillane vous invite à célébrer la musique lors de son concert de la Sainte Agathe

Venez partager un moment musical exeptionnel et convivial.

Que vous soyez mélomane ou curieux, ce concert est une belle occasion de redécouvrir le talent de cet orchestra historique, qui fais battre le cœur de Maillane depuis plus de deux siècles.



Entrée libre venez nombreux ! .

Route de Saint Rémy Centre Frédéric Mistral Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 16 64 55 38 brelsuppo@yahoo.fr

English :

La Sainte Agathe concert

