Concert de la Sainte Cécile 2025 Salle des fêtes de Massilly Massilly

Concert de la Sainte Cécile 2025

Salle des fêtes de Massilly Le Bourg Massilly Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 17:30:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Pour son traditionnel concert de la Sainte Cécile, l’Orchestre d’Harmonie de Cluny invite l’Orchestre d’Harmonie de Boulogne-Billancourt.

Deux orchestres se succèderont donc pour une soirée musicale placée sous le signe des danses. De la Renaissance au funk, à travers un programme éclectique mêlant rythmes latins, mélodies classiques et énergies modernes.

Cette année, en raison de la fermeture temporaire du Théâtre de Cluny, nous aurons le plaisir de jouer sur la scène de la salle des fêtes de Massilly.

Nous vous attendons nombreux. .

Salle des fêtes de Massilly Le Bourg Massilly 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté harmonie.cluny@gmail.com

English : Concert de la Sainte Cécile 2025

German : Concert de la Sainte Cécile 2025

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert de la Sainte Cécile 2025 Massilly a été mis à jour le 2025-10-20 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II