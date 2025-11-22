Concert de la Sainte-Cécile à Longchaumois Espace Loisirs Longchaumois
Concert de la Sainte-Cécile à Longchaumois Espace Loisirs Longchaumois samedi 22 novembre 2025.
Concert de la Sainte-Cécile à Longchaumois
Espace Loisirs 11 Rue de Ferrachat Longchaumois Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 17:00:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Concert de la Sainte-Cécile animé par l’Union musicale de Longchaumois.
Rendez-vous à l’Espace de Loisirs pour une soirée musicale conviviale.
Entrée libre .
Espace Loisirs 11 Rue de Ferrachat Longchaumois 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 61 90 mairie.longchaumois@wanadoo.fr
English : Concert de la Sainte-Cécile à Longchaumois
German : Concert de la Sainte-Cécile à Longchaumois
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert de la Sainte-Cécile à Longchaumois Longchaumois a été mis à jour le 2025-11-14 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE