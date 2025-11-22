Concert de la Sainte-Cécile à Longchaumois Espace Loisirs Longchaumois

Concert de la Sainte-Cécile à Longchaumois

Espace Loisirs 11 Rue de Ferrachat Longchaumois Jura

Début : 2025-11-22 17:00:00

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Concert de la Sainte-Cécile animé par l’Union musicale de Longchaumois.

Rendez-vous à l’Espace de Loisirs pour une soirée musicale conviviale.

Entrée libre .

Espace Loisirs 11 Rue de Ferrachat Longchaumois 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 61 90 mairie.longchaumois@wanadoo.fr

