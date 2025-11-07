Concert de la Sainte Cécile Mairie Ainay-le-Château

Concert de la Sainte Cécile

Début : 2025-11-07 20:00:00

fin : 2025-11-07

2025-11-07

La fanfare l’Indépendante vous invite au concert de Sainte Cécile qui aura lieu le vendredi 7 novembre à 20h00 à la salle des Fêtes d’Ainay-le-Château. Ne manquez pas cet évènement convivial !

Mairie Fanfare l’Indépendante Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 24 15 08 fanfare.ainay@outlook.fr

English :

The Indépendante brass band invites you to the Sainte Cécile concert on Friday November 7 at 8:00 pm at the Salle des Fêtes in Ainay-le-Château. Don’t miss this convivial event!

German :

Die Fanfare l’Indépendante lädt Sie zum Konzert der Heiligen Cäcilie ein, das am Freitag, den 7. November um 20.00 Uhr im Festsaal von Ainay-le-Château stattfindet. Lassen Sie sich dieses gesellige Ereignis nicht entgehen!

Italiano :

La banda Indépendante vi invita al concerto di Sainte Cécile venerdì 7 novembre alle 20.00 nella Salle des Fêtes di Ainay-le-Château. Non perdetevi questo evento conviviale!

Espanol :

La banda de música Indépendante le invita al concierto de Sainte Cécile el viernes 7 de noviembre a las 20:00 en la Sala de Fiestas de Ainay-le-Château. No se pierda esta agradable velada

