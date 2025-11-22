Concert de la Sainte-Cécile Église Anould
Concert de la Sainte-Cécile Église Anould samedi 22 novembre 2025.
Concert de la Sainte-Cécile
Église 175 Rue de l’Église Anould Vosges
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-11-22 18:00:00
fin : 2025-11-22 19:00:00
Date(s) :
2025-11-22
La Batterie Fanfare la Renaissante vous invite à célébrer avec ses musiciens la Sainte-Cécile, entrée libre !Tout public
Église 175 Rue de l’Église Anould 88650 Vosges Grand Est +33 3 29 56 44 49
English :
The Batterie Fanfare la Renaissante invites you to join its musicians in celebrating Sainte-Cécile, free admission!
German :
Die Batterie Fanfare la Renaissante lädt Sie ein, mit ihren Musikern die Heilige Cäcilie zu feiern, Eintritt frei!
Italiano :
La Batterie Fanfare la Renaissante vi invita a unirvi ai suoi musicisti per celebrare Sainte-Cécile, con ingresso gratuito!
Espanol :
La Batterie Fanfare la Renaissante le invita a unirse a sus músicos para celebrar Sainte-Cécile, ¡entrada gratuita!
