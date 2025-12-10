Concert de la Sainte Cécile Arzacq-Arraziguet

Concert de la Sainte Cécile

Eglise Arzacq-Arraziguet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

2025-12-21

La Lyre Arzacquoise, la Mini-Lyre et Emusicaa (école de musique d’Arzacq) présentent leur Sainte Cécile 2025 ! .

Eglise Arzacq-Arraziguet 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lyrearzacquoise@gmail.com

