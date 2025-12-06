Concert de la Sainte Cécile avec l’Harmonie de Briare Briare

Concert de la Sainte Cécile avec l’Harmonie de Briare

Square Pierre-Armand Thiébaut Briare Loiret

L’Harmonie de Briare célèbre la Sainte Cécile le samedi 6 décembre à 18h au CSC. Un moment musical placé sous la direction de Philippe Meunier et Pascal Plot. Entrée libre, avec une partie des recettes reversée au Téléthon. Un rendez-vous chaleureux et fédérateur.

La Sainte Cécile sera célébrée cette année par l’Harmonie de Briare lors d’un concert donné au Centre socio-culturel, samedi 6 décembre à 18h. Sous la direction de Philippe Meunier et Pascal Plot, les musiciens proposeront un voyage musical convivial, où se mêlent tradition et plaisir de jouer ensemble. Cette fête, dédiée à la patronne des musiciens, est une occasion privilégiée de découvrir ou redécouvrir la richesse de l’ensemble briarois. L’entrée est libre et ouverte à tous, renforçant l’esprit de partage qui accompagne cet événement. Une partie des recettes sera reversée au Téléthon, ajoutant une dimension solidaire à ce rendez-vous attendu. Une soirée à vivre en famille ou entre amis, dans une atmosphère chaleureuse et rythmée. .

Square Pierre-Armand Thiébaut Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 37 13 17 harmonie.briare@laposte.net

English :

The Harmonie de Briare celebrates Sainte Cécile on Saturday December 6 at 6pm at the CSC. Conducted by Philippe Meunier and Pascal Plot. Free admission, with part of the proceeds going to the Telethon. A warm and unifying event.

German :

Die Harmonie de Briare feiert die Heilige Cäcilie am Samstag, den 6. Dezember um 18 Uhr im CSC. Ein musikalischer Moment unter der Leitung von Philippe Meunier und Pascal Plot. Der Eintritt ist frei, ein Teil der Einnahmen wird an den Telethon gespendet. Ein herzliches und verbindendes Treffen.

Italiano :

L’Harmonie de Briare celebra Sainte Cécile sabato 6 dicembre alle 18.00 al CSC. Condotta da Philippe Meunier e Pascal Plot. L’ingresso è gratuito e parte del ricavato sarà devoluto alla Téléthon. Un evento caloroso e unificante.

Espanol :

La Harmonie de Briare celebra Sainte Cécile el sábado 6 de diciembre a las 18:00 h en el CSC. Bajo la dirección de Philippe Meunier y Pascal Plot. La entrada es gratuita y una parte de la recaudación se destinará al Téléthon. Un acto cálido y unificador.

